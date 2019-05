Proef van Zwolse rechters om naar kind te luisteren bij scheiding slaat aan

Zwolse pilot bij scheiding succes (Foto: iStock / Getty Images Plus / Tero Vesalainen)

De proef van rechtbank Overijssel om bij scheidingen van ouders ook te luisteren naar de kinderen, lijkt een doorslaand succes. ’Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen de kinderen smoel’, zeggen de familierechters in Zwolle, die hopen dat de werkwijze landelijk wordt ingevoerd.

De rechtbank kijkt tevreden terug op het verloop van de pilot, waarin het afgelopen jaar familierechters van de locatie Zwolle aan de advocaten en de ouders in echtscheidingsprocedures actief vroegen naar het gevoerde bruggesprek. Via dat bruggesprek betrekken ouders hun kind of kinderen bij het ouderschapsplan.

Uit tussenresultaten van de proef blijkt dat in driekwart van alle gevallen de ouders daadwerkelijk met hun kinderen hebben gesproken over het ouderschapsplan.

Landelijk invoeren

Familierechter Hein Schröder wacht met vertrouwen de onderzoeksresultaten en het daarop volgende besluit van het landelijk overleg van familierechters af. “Wat ons betreft wordt deze werkwijze landelijk ingevoerd. Ons doel is met dit deel van de pilot voor nu bereikt. Gedurende de proef kwamen er positieve signalen uit het werkveld, van advocaten, mediators, Raad voor de Kinderbescherming en de eigen collega’s.”



Uit de eerste resultaten komt naar voren dat de meeste familierechters tijdens de pilot meer informatie in handen kregen om de eerste beslissingen te nemen in een echtscheiding. "De informatie die deze ouders aan ons gaven over de reacties van hun kinderen, beschreef hun reacties zo gedetailleerd dat ik daar uit afleid dat de kinderen echt hun zegje konden doen.”



Schröder vervolg: “Daarnaast hebben meer jongeren zich gemeld voor een gesprek met de rechter hierdoor. De pilot is natuurlijk geen tovermiddel, maar een goede stap voorwaarts. We vragen ouders om te laten zien hoe ze hun kinderen hebben betrokken bij het ouderschapsplan. Daarmee stimuleer je ouders en kinderen om er nog beter over na te denken, dat horen we ook terug uit het veld.”

Invoering werkwijze

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Tilburg worden eind dit jaar verwacht.





Als die positief zijn, is het aan het Landelijk Overleg van Vakinhoud Familie- en jeugdrecht (LOVF) om deze wijze van maatschappelijk effectieve rechtspraak in te voeren bij alle rechtbanken in Nederland.