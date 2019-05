Roof ontroostbaar na bekernederlaag: "Ben hier echt kapot van"

De druiven waren gisteravond zuur voor PEC Zwolle Vrouwen. In Rotterdam verloor de ploeg ver in blessuretijd de bekerfinale van Ajax (2-1) en dat kwam ook hard aan bij aanvoerder Babiche Roof.

"Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Het is ongelooflijk zuur.", treurde ze na afloop. PEC kwam goed voor de dag en verdiende meer, vond ook Roof. "We dachten echt dat we de verlenging eruit gingen slepen en dan gaan we ze aanpakken. Maar we hadden het eerder af moeten maken, want we waren af en toe de bovenliggende partij. Dan moeten we gewoon die kansen afmaken."

Ontroostbaar

Ze vervolgt: "Ik denk dat ik ontroostbaar ben de komende uren. Je gelooft gewoon niet dat dit gebeurt en je bent er bang voor bij de laatste corner. Echt verschrikkelijk dat dit gebeurt. Ik ben hier echt kapot van, want dit is misschien de enige prijs die je met Zwolle kan pakken. We waren zo goed voorbereid en hebben er weken naar toe geleefd. Dan komen de tranen", aldus een emotionele Roof.