Moederdagspecial: oma Rikkie wordt verrast

Oma Rikkie, die door de kleindochters ook wel oma 'Kliko' wordt genoemd, stond helemaal perplex toen we met z'n drieën voor de deur stonden. Snel schoven we binnen aan en dekten we de tafel voor een gezamenlijk ontbijtje. Ook kreeg oma een mooie mode-waardebon en een brunch cadeau.

Verse croissantjes, jus d'orange, eieren. Kim, die ons had gemaild over haar oma, was niet bang dat het niet op zou komen. "We noemen haar oma Kliko omdat ze altijd alles opeet", legde ze uit.

Mont Ventoux

Oma Rikkie is 72 jaar en nog hartstikke actief. Zo is ze twee jaar geleden de Mont Ventoux opgewandeld voor het goede doel. Haar schoondochter heeft namelijk MS. Verder doet ze nog volop vrijwilligerswerk, en het had niet veel gescheeld of ze was vandaag ook niet eens thuis geweest.



Kleindochter Annelon moest oma er van overtuigen dat ze thuis moest blijven. Hoe de verrassing werd ontvangen zie je in onderstaande video: