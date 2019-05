Heracles Almelo zeker van play-offs ondanks blamage tegen Excelsior

Heracles Almelo is zeker van de play-offs om Europees voetbal. De manier waarop dat bewerkstelligd is zal men snel vergeten in Almelo, want in eigen huis ging de ploeg van Frank Wormuth - na een 4-2 voorsprong - met 4-5 onderuit tegen Excelsior. Omdat Willem II onderuit ging, is Heracles alsnog verzekerd van de play-offs.

De bezoekers kwamen al in de vierde minuut op voorsprong via Omarsson, die een afgeslagen hoekschop tegen de touwen wist te schieten, 0-1. Halverwege de eerste helft rechtte de thuisploeg de rug en kwam op gelijke hoogte dankzij Dalmau. De Spanjaard schoot uit de draai de 1-1 binnen. Op slag van rust kwamen de bezoekers toch weer op voorsprong na defensief geklungel van Blaswich en Merkel, waardoor Omarsson kon profiteren en de 1-2 binnen wist te stiften.

Heracles furieus na rust

Ondanks de late tegentreffer in de eerste helft ging Heracles niet bij de pakken neerzitten. Integendeel, want de thuisploeg walste onder aanvoering van de ingevallen Duarte over Excelsior heen in het eerste kwartier na rust. Dalmau zorgde al snel voor de 2-2 en de Spaanse spits volbracht even later zijn hattrick door af te ronden na een vlijmscherpe counter.

Duarte knalt raak

Ook na de 3-2 bleef Heracles hongerig naar meer en dat resulteerde snel in de 4-2. Duarte werd vrijgespeeld en schoot van afstand verwoestend raak.

Heracles geeft het weg

Waar heel Almelo dacht aan een ruime overwinning, kwam Excelsior toch nog terug in de wedstrijd. Mattheij bracht de spanning terug met een rake kopbal. De Rotterdammers herrezen vervolgens uit de dood en wisten een minuut voor tijd de 4-4 op het bord te zetten. Invaller Eckert bracht zijn ploeg langszij. Tot overmaat van ramp bleef Heracles uiteindelijk met lege handen toen Omarsson in blessuretijd- met zijn hattrick - in de rebound voor de 4-5 zorgde.

Heracles Almelo - Excelsior 4-5

0-1 Omarsson (4)

1-1 Dalmau (23)

1-2 Omarsson (45)

2-2 Dalmau (51)

3-2 Dalmau (58)

4-2 Duarte (61)

4-3 Mattheij (72)

4-4 Eckert (89)

4-5 Omarsson (90+1)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Rossmann

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann (Van Hintum/75), Van den Buijs, Czyborra; Osman, Drost (Duarte/46), Merkel; Kuwas, Dalmau, Peterson.

Excelsior: Damen; Horemans, Mattheij, Matthys, Oude Kotte, Van der Meer (Bruins/57); Schouten, Koolwijk (Edwards/69), Fortes; Ómarsson, El Hamdaoui (Eckert/85).

