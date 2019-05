Boer en Stam nemen afscheid van PEC Zwolle-publiek met nederlaag tegen VVV-Venlo

Wat een feestje had moeten worden voor Diederik Boer en Jaap Stam liep uit op een pijnlijk adieu. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen beleefde een mak PEC Zwolle een zure middag en ging het onderuit tegen VVV-Venlo: 2-4.

En PEC Zwolle begon nog wel zo goed aan het duel, dat er eentje was in de categorie om des keizers baard. Lennart Thy deed zijn voormalig werkgever pijn en opende op slag van rust de score in de provinciehoofdstad. Daarna was het gedaan met de Zwolse pret moest het plaatsmaken voor de grote Peniel Mlapa-show. Met twee treffers binnen drie minuten schoot de boomlange Togolees zijn ploeg terug in de wedstrijd en zorgde hij ervoor dat VVV-Venlo al vroeg in de tweede helft aan de leiding ging.

Boer blundert

Tot overmaat van ramp ging uitgerekend Boer - veruit de beste man aan Zwolse zijde - ook nog in de fout. Een schot van Peter van Ooijen leek een eenvoudige prooi voor de normaliter betrouwbare sluitpost, maar Boer liet het leer door zijn handen glippen: 1-3. Groter leed bleef PEC Zwolle in het restant van de wedstrijd niet bespaard, want een kwartier voor het einde completeerde Mlapa zijn hattrick door de 1-4 op het scorebord te zetten. Gustavo Hamer deed nog wat terug met de 2-4, maar baten mocht het niet voor Boer en consorten.

PEC Zwolle - VVV-Venlo 2-4

1-0 Thy (43)

1-1 Mlapa (54)

1-2 Mlapa (57)

1-3 Van Ooijen (65)

1-4 Mlapa (74)

2-4 Hamer (85)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Unnerstall

PEC Zwolle: Boer; Lachman (Bouy/75), Van den Berg, Nakayama, Paal; Hamer, Namli, Clement (Elbers/68); Van Crooij, Thy, Van Duinen

VVV-Venlo: Unnerstall, Rutten (Dekker/53), Röseler, Kum (Van Bruggen/83), R.Janssen, Van Ooijen, Post, Susic, Grot, Mlapa (Borgmann/90+2), Joosten

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van PEC Zwolle.