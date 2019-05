Praat mee: Zzp'ers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

In Nederland zijn zo'n 1,2 miljoen mensen zelfstandiger zonder personeel. Volgens voorspellingen van het Economisch Bureau van ING komen daar, door de groei van de platformeconomie, honderdduizenden tot een miljoen mensen bij. Het aantal verzekerde zzp'ers neemt fors af. In 2011 betaalde ruim 23 procent van de zzp'ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 2016 was dat nog maar 16 procent.

In de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord kan een overeenstemming bereikt worden over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De Monitor wijdt er zondag 12 mei een item aan.

Moeten zzp'ers verplicht een verzekering afsluiten en zo beschermd worden voor eventuele noodgevallen? Is het gezien de hoge premies soms gewoonweg geen optie en moeten eerst de premies omlaag? Of hoort het bij het risico van zzp'ers; ze kunnen zich vrijwillig verzekeren of moeten zelf maar een buffer opbouwen?

