Onverwerkt verleden: steeds meer professionals terug naar plek vuurwerkramp

'De aanleiding om het Huis van Verhalen binnen te lopen, was het besluit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om geen nader onderzoek te doen naar de vuurwerkramp. Die dag was ik er voor het eerst in zeker vijftien jaar. Op een steenworp afstand van de plek waar SE Fireworks op 13 mei 2000 ontplofte. Het was er leeg en er zaten twee dames klaar. Wachtend op bezoek, wachtend op iemand die zijn verhaal over de vuurwerkramp wilde vertellen. Ze deden dat al negentien jaar.



Leven weer op orde

Het verbaasde me dat het Huis van Verhalen nog steeds open is, vier middagen in de week. Omdat ik vind dat wie na negentien jaar nog steeds de behoefte heeft om over die dag te praten, beter naar een psycholoog kan gaan. Ik kwam aan de praat met Thijn Thijink. Ze vertelde me dat er inderdaad geen hordes mensen meer voor de deur staan. En dat de mensen die het aan den lijve hebben ondervonden in de regel hun leven weer op orde hebben, op een enkeling na. Die komen nog wel eens. En daar is ook ruimte voor.

Wat ze me ook vertelde, was dat er iets aan de gang was wat haar ook verbaasde. Er komen steeds meer professionals. Hulpverleners die hun werk deden op 13 mei en daarna. Brandweerlieden, mannen in witte pakken, ambulancebroeders. ‘Die zijn allemaal goed opgevangen op het werk. Die hebben professionele begeleiding gehad om alle indrukken te verwerken. Maar toch zie je, gek genoeg, dat die zich nu steeds meer melden, na bijna twintig jaar.’ Thijn Thijink kijkt me aan. ‘En hoe zit dat met jou? Jij was ook een professional. Een journalist.’



Kippenbouten

De vraag overvalt me en houdt me bezig de dagen erna. Ik besluit om mijn verhaal te vertellen. Dat ik als jonge radio-verslaggever door dat rampgebied liep en alle zeilen moest bijzetten om live-radioverslag te kunnen doen. Dat de ‘mannen in witte pakken’ dachten dat ze stoffelijke resten vonden, maar dat het een pan met kippenbouten bleek te zijn, die op het vuur stond toen die laatste klap de wijk opblies. Over het leed en verdriet van de nabestaanden. Mijn vermoeidheid als er weer iemand met zijn verhaal tegen me aan kwam praten. Ik had er honderd gehoord.

Dat verhaal heb ik samen met Thijn Thijink vastgelegd. Negentien jaar na de vuurwerkramp, in ‘Het Huis van Verhalen.’