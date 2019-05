Wormuth furieus: "Spelers moeten geld terugbetalen aan supporters"

Frank Wormuth stak na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior (4-5) zijn onvrede niet onder stoelen of banken. De oefenmeester van Heracles Almelo zag zijn ploeg een 4-2 voorsprong uit handen geven en was daar na afloop verbolgen over.

"Echt gestoord en ongelooflijk", was zijn oordeel. "Soms zie je als trainer je team spelen en denk je: wat gebeurt hier? Het beste is om nu even niets te zeggen en er een nachtje over te slapen."

Geld terug aan supporters

De Duitser vindt dat zijn spelers de knip moeten trekken na de wanvertoning in het laatste kwartier. "De spelers moeten het entreegeld terugbetalen aan de supporters. Het is echt ongelooflijk, want je kunt niet zo spelen. Met alle respect voor Excelsior, maar dat is niet het beste team die hier gespeeld heeft. We hebben niet ons niveau gehaald."

"Druk? Word dan taxichauffeur"

Wormuth begrijpt niet waar de ineenstorting vandaan kwam: "Er was geen goede houding op het veld en de enige reden die ik me kan bedenken is dat er veel druk was. Dan moet je een ander beroep kiezen en taxichauffeur worden. Dit is voetbal dus dan moet je met druk om kunnen gaan. Werken en leven als een prof", aldus een boze Wormuth.