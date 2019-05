'Goed gesprek' tussen PEC Zwolle en Steijn: ''We gaan het zien''

"We hebben een goed gesprek gehad deze week. Maar ik heb aangegeven het sowieso over het einde van de competitie heen te tillen. We gaan het zien. First things first", zo laat Steijn in een korte reactie weten aan RTV Oost.

Naast Steijn is ook Albert Stuivenberg kandidaat voor de vrijkomende vacature. Het ligt in de lijn der verwachting dat de opvolger van Stam enkele dagen na de laatste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (15 mei) wordt gepresenteerd in Zwolle.