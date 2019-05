Kenneth Paal ook de komende seizoenen in het shirt van PEC Zwolle

"We zijn eruit met Kenneth Paal. Hij tekent voor drie jaar en dat gaan we de komende week definitief bekrachtigen met een handtekening. Daar zijn we heel erg blij mee", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp.

Afwachten

PEC Zwolle wacht een drukke transferzomer. "Er is behoorlijk wat beweging in de selectie. Een aantal jongens staat er goed op in voetballand. Het is afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uiteraard zijn we heel hard aan het werk om de selectie op orde te krijgen. We hebben niet zoveel spelers nodig als in de voorgaande jaren, maar er moeten er nog wel wat bij. Daar zijn we naar op zoek", aldus Nijkamp.