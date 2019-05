Trots overheerst bij afzwaaiende Boer: "Heb hier prachtige jaren gehad"

In het MAC³PARK stadion stond zondagmiddag de laatste thuiswedstrijd van PEC Zwolle in het teken van het afscheid van Diederik Boer. De doelman hangt na achttien jaar profvoetbal zijn handschoenen aan de wilgen.

Toch bleef hij nuchter na afloop. "Het was een wedstrijd zoals alle andere wedstrijden. De voorbereiding is hetzelfde geweest dus wat dat betreft is daar niet zo heel veel verschil in geweest.", vertelde de sluitpost, die de wedstrijd zelf liever wil vergeten. "Het was een matige wedstrijd van onze kant. Deze moeten we, zoals meerdere wedstrijden dit seizoen, heel snel vergeten."

"Iets unieks bereikt"

Boer speelde - met een uitstap van drie jaar naar Ajax - het overgrote deel van zijn carrière bij PEC Zwolle en is daar trots op. "Ik heb hier prachtige jaren gehad en prachtige dingen mee mogen maken bij deze club. Ik besef heel goed dat het iets unieks is. Voordat wij de beker en Johan Cruijff Schaal wonnen, was het honderd jaar geleden dat PEC een keer wat gewonnen heeft. Dus we moeten ons realiseren dat het een geweldig iets is geweest. Daar ben ik enorm trots op, dat ik daar onderdeel van heb mogen uitmaken."

"Ben niet zo'n tranentrekker"

"Ik wist natuurlijk al een tijdje dat ik ging stoppen", vervolgt de doelman. "Daar stel je je op in. Ik ben ook niet zo'n tranentrekker die hier even gaat huilen. Dus wat dat betreft ben ik daar wel heel nuchter in."