Uitslagen: Kampioenskandidaat Bon Boys wint eindelijk weer, Hoonhorst grijpt titel

Ook in de lagere klassen van het zondagse amateurvoetbal vielen er enkele beslissingen wat betreft titels en degradaties. Onderstaand een overzicht.

Longa'30 kroonde zich vanmiddag tot kampioen van de 1e klasse E. Op bezoek bij titelconcurrent SC Bemmel werd er geen fout gemaakt en zegevierde de club uit Lichtenvoorde met 2-1. De Zweef moet daarentegen alle zeilen bijzetten om niet rechtstreeks te degraderen. Met nog twee duels voor de boeg, is het gat met nummer dertien BWO twee punten.

Bon Boys weet na drie heel dure nederlagen op rij eindelijk weer eens wat winnen is. In eigen huis werd er met 2-0 gewonnen van ATC'65 uit Hengelo. Hierdoor maakt de ploeg uit Haaksbergen nog altijd kans op de titel, al heeft koploper Voorwaarts Twello de beste papieren in de 2e klasse J.

Dalfsen kan volgende week in eigen huis het kampioenschap in de 2e klasse L Noord op haar naam schrijven. Zondagmiddag werd FC Assen simpel opzij gezet (0-3), waardoor de titel voor het oprapen ligt. Komende zondag is laagvlieger SC Erica de tegenstander.

Datzelfde geldt voor Eilermark in de 3e klasse A. Eenvoudig wordt het echter niet, want volgende week moet Eilermark op bezoek bij de enig overgebleven concurrent NEO. Het gat der beide teams bedraagt vier punten en dus is Eilermark bij winst in Borne zeker van het kampioenschap.

Ook in de 3e klasse B is het spanning alom. Koploper Wijhe'92 leed duur puntenverlies tegen subtopper Witkampers (2-2) en ziet SP Lochem, dat met 2-1 van SV Zwolle, op een gelijk aantal punten komen.

In de 4e klasse A is het niet alleen bovenin, waar Borne, Delden, RSC en KOSC uitgaan maken wie er kampioen wordt, maar ook onderin enorm spannend. Nummer dertien Zenderen Vooruit kan Hengelo volgende week het laatste zetje geven in een rechtstreeks duel. De Hengeloërs móéten winnen om niet te degraderen.

De voetballers van Diepenveen kunnen zich opmaken voor het kampioensfeestje in de 4e klasse G. Doordat GFC bij Nieuw Heeten bleef steken op een 0-0 gelijkspel, loopt de koploper twee punten uit op de club uit Goor.

Hoonhorst heeft zich verzekerd van de titel in de 5e klasse A Noord. Een 5-2 zege op Old Forward volstond voor het kampioenschap, waarmee promotie naar de vierde klasse werd bewerkstelligd.

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal.