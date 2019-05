Hoe gaat de spits verlopen nu het werk aan snelweg A1 is begonnen?

Langzaam rijdend verkeer op de A1 (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Verslaggever Jaap Even op de A1 (08.15 uur)

Verslaggever Jaap Even vanaf parkeerplaats De Hop (07.15 uur)

Het is afwachten hoe ernstig de gevolgen echt zijn, maar ongetwijfeld zal het verkeer op de A1 vanochtend flink last hebben van de werkzaamheden aan de snelweg. Vorige week is, na weken voorbereiden, begonnen met de verbreding naar 2x3 rijstroken. Rond 06.30 uur stond er een file van 5 kilometer, die even later alweer was opgelost. Een voorbode voor de rest van de ochtend?

Dat geldt dan vooral voor het verkeer tussen Bathmen en Deventer. Daar wordt het verkeer over twee versmalde rijstroken geleid. De maximum snelheid is op dit traject 90 kilometer per uur. Tevens geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan rekening te houden met een half uur vertraging.

Vanaf juli moet het verkeer ook in de andere rijrichting rekening houden met vertragingen; dan worden weggebruikers ook in de richting van Azelo over twee versmalde rijstroken geleid.

Rijkswaterstaat heeft een speciale website, www.A1oost.nl, in het leven geroepen waar al het nieuws omtrent het project en de wegwerkzaamheden op staat.

De snelweg krijgt de komende jaren over een lengte van 55 kilometer een extra rijstrook. Dit moet een oplossing bieden voor het toenemende (vracht)verkeer. Na het traject tussen Bathmen en Deventer-Oost en Markelo-Rijssen, is het in 2020 de beurt aan het traject tussen Rijssen en Azelo en tussen Deventer-Oost en Twello.