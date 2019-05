Eerste glimp decor Twents theaterspektakel Hanna van Hendrik

Bij binnenkomst is Ter Steege direct onder de indruk van de hele setting: "Het is waanzinnig, hè? Het is veel groter dan ik ooit had kunnen denken". In totaal zijn er drie toneelbeelden waarop het verhaal zich afspeelt. Een publiek van duizend man verplaatst zich twee keer. "We hebben akte 1, akte 2 en akte 3."

Groot, groter, grootst

Soms realiseert Ter Steege zich nog niet hoe immens deze theaterproductie uiteindelijk is geworden en wat er allemaal bij komt kijken. "Ik ben met een heel klein idee begonnen en dat is alleen maar groter geworden."

Maar bovenal is het een droom die uitkomt: "Die droom is allang niet meer van mij alleen", zegt Ter Steege. "Hij is van iedereen geworden. Er zijn gewoon honderd mensen aan het werk om dit waar te maken."

Hanna van Hendrik

Hanna van Hendrik, een voorstelling over het leven van boerin Hanna, is 5 juni t/m 21 juli te zien op Vliegbasis Twenthe in Enschede.