Zo herdenkt Enschede de vuurwerkramp

Normaal gesproken fietsen en lopen mensen voorbij aan het monument dat geplaatst is op de krater die de explosies op 13 mei veroorzaakte. Vandaag is het tijd om stil te staan. Bij de 23 dodelijke slachtoffers, waarvan de jongste nog maar vijf jaar oud. Bij de nabestaanden, de bijna duizend gewonden, de 1.200 Enschedeërs die in één klap dakloos waren.

De herdenking is sober. De burgemeester en Bram Distel leggen bloemen en zijn na het luiden van de kerkklokken een moment stil. De tientallen bezoekers zoeken troost bij elkaar. Het monument, het verdwenen huis tussen hemel en aarde, is omringd door bloemen. Herdenken blijft belangrijk, aldus Bram Distel. "Negentien jaar lang laten we ons leiden door belangstelling. Die is er nog steeds, dus herdenken we nog."

Enschede staat jaarlijks stil bij de vuurwerkramp (Foto: RTV Oost)

Geen vervolgonderzoek

2019 was een belangrijk jaar in de nasleep van de vuurwerkramp. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid besloot eerder deze maand dat er geen vervolgonderzoek gedaan wordt.

De Tweede Kamer had aangedrongen op zo'n onderzoek naar aanleiding van een rapport van ex-Europarlementariër Paul van Buitenen. Deze klokkenluider zegt dat het Openbaar Ministerie in het onderzoek naar de vuurwerkramp de rechterlijke macht bewust heeft misleid.

Twintig jaar

Volgend jaar is het twintig jaar na de ramp die de Enschedese wijk verwoestte. "We willen het dan sober herdenken, met weinig ceremonieel. Maar wel met de mogelijkheid om samen te komen en persoonlijke verhalen te delen. Waarschijnlijk in het Huis van Verhalen in de Prismare."

Het is nog niet duidelijk of er na 2020 ook herdenkingen worden gehouden.