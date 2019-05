Vier oehoes worden geringd in Hengelo

De oehoe komt in Nederland maar op weinig plekken voor. In 2011 werd het enige broedpaar in Twente op het terrein van Twence ontdekt. Er werd voor de uilen een speciale nestkast gebouwd en op een aantrekkelijke plek op het terrein opgehangen. Inmiddels groeit het Twentse oehoe-nageslacht gestaag met al vijfentwintig nakomelingen.

Ringen

Die nakomelingen worden allemaal geringd. "Als er een dood is gegaan, weten we waar de uilen naartoe zijn gevlogen. De doodsoorzaak is belangrijk, want als je dat weet kun je ze beschermen als dat nodig is", zegt oehoe expert Gejo Wassink.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Deze oehoe is net geringd (Foto: RTV Oost)

Honkvast

De oehoe staat er om bekend honkvast te zijn, een paartje kan jaren op dezelfde plek verblijven. Met genoeg voedsel in de buurt op het terrein van Twence, verblijft het paar er al zo'n 8 jaar. Rond september moeten de jongen zich zelfstandig zien te redden.