Vanavond debat, maar wat vindt Overijssel van buitensluiten Forum en GroenLinks?

Provinciale Staten debatteert vanavond over het advies van informateur Bart Krol om in Overijssel een coalitie te vormen door CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. De partijen die buitenspel staan begrijpen het advies niet, want het doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. En dat was wel het uitgangspunt. Maar hoe denken inwoners van Overijssel er eigenlijk over?

Op de Facebookpagina van RTV Oost reageerden veel mensen verbaasd op het voorstel voor een coalitie waar geen enkele winnende partij zitting in neemt. CDA verloor twee zetels, de PvdA één en de andere partijen bleven gelijk. De grote winnaars Forum voor Democratie en GroenLinks staan buitenspel.

En daar zijn veel bezoekers van onze Facebookpagina het niet mee eens. Het leverde boze reacties op want niet alleen de winnaars van de verkiezingen zijn buitenspel gezet. Ook naar de kiezers wordt niet geluisterd, vinden veel bezoekers van de Facebookpagina van RTV Oost.

Heeft stemmen nog wel zin, vraagt Regina Moes uit Enschede zich af. "Weer wordt er niet naar de bevolking geluisterd." Harrie Luca uit Almelo vindt de voorkeurscoalitie waar vanavond over gedebatteerd wordt geen verstandige keuze. "Partijen zouden zich eens moeten afvragen waarom kiezers massaal een andere koers willen", reageert hij op Facebook onder het bericht van RTV Oost.

Bedrogen

En zo zijn er tientallen reacties meer te vinden onder het bericht. Kiezers voelen zich bedrogen en het is de vraag wat de politiek in Zwolle met die gevoelens doet. De voorkeurscoalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP heeft een meerderheid in Provinciale Staten en kan dus de komende vier jaar de lijnen uitzetten.

De vraag is echter of we dat ook moeten willen. RTV Oost stelde die vraag in de Praat mee aan de inwoners van Overijssel. Bijna zestig procent van de 3300 mensen die op de stelling reageerden vindt dat de wens van 'het volk' is genegeerd.

Gerrit van der Hoeven vindt de beslissing om Forum voor Democratie en GroenLinks buiten de coalitie te houden de grootste vorm van kiezersbedrog ooit, laat hij in een reactie weten. Marielle Karsten-Paus uit Nijverdal, is het met hem eens. "Er zijn allang onder partijen afspraken gemaakt om maar te kunnen blijven regeren ook al zegt de kiezer anders", denkt zij.

Geen goede basis

Gerrit Muijen vindt het daarentegen 'totale onzin' dat de winnaars van de verkiezingen in de coalitie thuis horen. Er moet wel een goede basis zijn, stelt hij. "Je kunt dan wel de winnaar zijn van de verkiezingen, maar als andere partijen te weinig aanknopingspunten in je verkiezingsprogramma zien dan is er geen goede basis."

Grootste vorm van coalitiebedrog ooit reactie Facebook

Ook Rick de Breij wil graag wat nuance in de discussie brengen. "Forum is niet de grootste in Overijssel, maar de derde partij", stelt hij. "Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat de derde partij niet meedoet."

Voor Rolf Witting is het ook allemaal niet heel verbazingwekkend wat er is gebeurd aan de onderhandelingstafel. "Partijen die qua standpunten mijlenver uit elkaar liggen willen niet bij elkaar in een coalitie, GOH VERRASSEND", schrijft hij.

De in Almelo geboren Margreet Toerse vindt dat partijen verplicht moeten worden om met de winnaars samen te werken. "Het volk heeft massaal gekozen en ze kunnen FVD en anderen niet klakkeloos opzij schuiven en links laten liggen."

Uitleg

Vanavond zal in het in de Statenzaal in Zwolle vooral gaan over de vraag of de voorkeurscoalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. Nee, zullen de partijen zeggen die aan de kant zijn geschoven. Aan de andere partijen, het CDA met Eddy van Hijum voorop, de taak om uit te leggen waarom met name Forum voor Democratie en GroenLinks de komende vier jaar zijn veroordeeld tot het voeren van oppositie.