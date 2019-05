PEC Zwolle kan op slotdag nog twee ton pakken ten koste van FC Twente

De meeste prijzen in de eredivise lijken na zondag verdeeld, maar toch staat er financieel nog aardig wat op het spel komende woensdag tijdens de laatste speelronde van de eredivisie. PEC Zwolle, FC Twente en Heracles Almelo kunnen allemaal nog stijgen of dalen op de tv-ranglijst. PEC Zwolle kan op de slotdag FC Twente nog voorbij, en zo twee ton meer binnen halen.

Voor deze clubs zijn de tv-gelden een belangrijke inkomstenbron. De verdeling van de totale pot aan tv-geld wordt opgemaakt aan de hand van de sportieve resultaten van de laatste tien seizoenen. Niet elk seizoen weegt even zwaar. In 2010 werd FC Twente kampioen, maar daarvoor krijgt het nu nog maar 18 punten, terwijl Ajax dit seizoen maar liefst 180 punten verzamelt als landskampioen. Hoe recenter het seizoen, hoe zwaarder de punten wegen.

Met nog een speelronde te gaan ziet de tv-ranglijst er virtueel als volgt uit:

Heracles Almelo

Heracles Almelo is zo goed als zeker van de negende plek op de TV-ranglijst, en daarmee 3,2 miljoen aan inkomsten uit de TV-pot. De grote concurrent voor die negende plek is net als vorig seizoen ADO Den Haag. Vorig jaar wisten de Hagenezen op de slotdag over Heracles Almelo heen te wippen, en ook nu zou dat in theorie nog kunnen. ADO Den Haag moet daarvoor echter achtste eindigen in de eredivisie, en dat lijkt schier onmogelijk. Als Heracles Almelo zelf een punt pakt bij PSV is de negede plaats ook zeker en daarmee het voordeel van zo'n 2,5 ton ten opzichte van de tiende plek op de TV-ranglijst. Nog nooit eerder haalde Heracles Almelo meer dan 3 miljoen euro aan televisieopbrengsten.

FC Twente en PEC Zwolle

Een paar posities lager strijden FC Twente en PEC Zwolle nog om plek elf. Voor de nummer elf ligt komend seizoen 2,74 miljoen euro aan TV-geld klaar. Dat is twee ton meer dan de nummer twaalf krijgt. Momenteel heeft het gepromoveerde FC Twente de elfde plek in handen, maar PEC Zwolle kan daar woensdag nog overheen. De ploeg van Jaap Stam moet daarvoor minimaal twaalfde eindigen in de eredivisie. Dat kan als PEC Zwolle zelf woensdag wint bij NAC Breda, en VVV-Venlo verliest van Vitesse. In theorie is ook SC Heerenveen nog in te halen, maar de Friezen hebben een veel beter doelsaldo dan PEC Zwolle.