Al Nasr nieuwe club Kuwas: "Ik ben klaar voor een nieuw avontuur"

Kuwas kwam in 2016 naar Heracles. In die drie jaar werd hij een belangrijke speler en kwam in de eredivisie tot 95 duels en maakte daarin 21 treffers.

Nieuw avontuur

De aanvaller over zijn overstap: "Ik heb het sinds mijn komst naar Heracles Almelo erg naar mijn zin gehad. Daar ben ik de club, de supporters, mijn medespelers en de staf erg dankbaar voor. Na drie mooie seizoenen denk ik dat ik klaar ben voor een nieuw avontuur. Het belangrijkste voor nu is om mijn tijd bij Heracles Almelo goed af te sluiten. Ik ga alles geven in de play-offs."

Transfer afgedwongen

"Het was bij ons bekend dat Brandley graag een nieuwe uitdaging aan wil gaan", aldus technisch manager Tim Gilissen. "Brandley heeft deze transfer afgedwongen door zijn spel in de laatste jaren. We hebben een speler gezien die zich sinds zijn komst naar onze club fantastisch heeft ontwikkeld. Hij heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van andere clubs en maakt straks een mooie stap."