Viervoudige moord Enschede: RTV Oost komt met serie nieuwe reportages

RTV Oost komt in de aanloop naar de tweede rechtszaak rond de Enschedese 'kwartetmoord' met een serie nieuwe verhalen. Onze verslaggevers hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een reeks reportages, waarin een aantal opmerkelijke nieuwsfeiten aan bod komt. Het eerste verhaal verschijnt dinsdagochtend op de website van deze omroep.

De afgelopen weken kwamen we al met een aantal nieuwe onthullingen. Zo meldden we dat de vader en zijn oudste zoon na de moord nog dezelfde middag naar Almelo zijn gereden om de huurschulden bij woningbouwvereniging Beter Wonen in Almelo af te lossen. Dit bedrag betaalden ze contant.

Ook berichtten we dat bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar - een week voor de viervoudige moord - in totaal vier mannen zo'n twee uur lang in gijzeling werden gehouden.

Moordkleding

De advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers verklaarde bovendien voor de camera van RTV Oost dat in de verdwenen boodschappentassen - waarnaar de politie sinds het misdrijf op zoek is - de moordkleding zou hebben gezeten.

In het oog springende nieuwsfeiten

Onze verslaggevers zijn de afgelopen weken weer op pad geweest om te werken aan een aantal nieuwe reportages. Daarbij zijn ze op een aantal in het oog springende nieuwsfeiten gestuit.

Dossier

Het eerste verhaal verschijnt dinsdagochtend om tien uur op de website van RTV Oost. Een overzicht van alle reportages rond een van de meest spraakmakende misdrijven in de Nederlandse misdaadhistorie is terug te vinden in het dossier.

Volgende week vrijdag vindt de tweede zogenoemde pro-formazitting rond de viervoudige moord plaats. De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat voor september dit jaar gepland.