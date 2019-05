Raad van State: 'Twijfel over vergunning palingvissen in de Wieden en Giethoornsche Meer'

De Raad van State twijfelt of de vergunning voor het vissen op paling in de Wieden en het Giethoornsche Meer terecht is verlengd. De Vereniging Natuurmonumenten is woest over die verlenging, omdat de paling wereldwijd zeer ernstig wordt bedreigd. Natuurmonumenten is voor een groot deel eigenaar van de visgebieden en wilde de vergunning voor drie vissers niet meer verlengd zien.

De Kamer voor de Binnenvisserij had daar geen boodschap aan. De Kamer beslist namens het rijk over de visrechten. "We willen onze natuurgebieden niet laten gebruiken tegen de natuur in", vertelde de advocaat van Natuurmonumenten tijdens de zitting.



Frankrijk

De jonge palingen worden als glasaal geïmporteerd uit Frankrijk en uitgezet in de Wieden en het Giethoornsche Meer. Daar groeien ze uit tot volwassen palingen en worden dan door de vissers gevangen. Volgens Natuurmonumenten sterft veertig procent van de glasaal bij het opvissen in Frankrijk en het vervoer naar Nederland. Dat doet de wereldwijde stand van de paling dus geen goed.

Daarom zijn er ook internationale afspraken om de palingen voorlopig helemaal met rust te laten. Volgens de Kamer wordt de stand van de paling in de Wieden en het Giethoornsche Meer niet aangetast door de vissers. Voor de Raad van State is het nu de vraag of de Kamer ook naar de wereldwijde stand van de paling had moeten kijken.

Visrechten

De Raad constateerde dat de vissers met hun visrechten ook de plicht hebben om de stand van de paling te verbeteren. De woordvoerster van de Kamer gaf toe dat niet is gecontroleerd of de vissers die plicht nakomen.



De Raad doet over zes weken uitspraak.