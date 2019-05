Lekker feesten, eten, fietsen en varen

Haarles Feest

Van 23 t/m 26 mei staat Haarle in het teken van het Haarles Feest! Vier dagen lang is het feest voor jong en oud met een kermis, allerlei gezellige activiteiten en goede muziek. Zo opent het feestweekend met een unieke spelshow ‘Haarle is Het Spoor Bijster’ en doen er meer dan 100 teams mee aan de eigen georganiseerde Pubquiz. Voor muziekliefhebbers zijn er acts als Beatcrooks en Luftwaffel. NIEUW dit jaar is dat er het hele weekend gratis entree is voor de feesttent, zelfs op zaterdagavond.

Indische Koempoelan (Foto: Pixabay)

Foodtruckfestival Stoer Voer

Foodfestival Stoer Voer komt op 24, 25 & 26 mei weer naar het Van Heekpark in Enschede. Foodtrucks, regionaal craft bier & wijn en lokale (Pop-Up) restaurants omlijst met vinyl tunes! Geniet van de lekkerste gerechten en de beste dranken uit de regio. Ook zijn er uiteraard weer activiteiten voor de kleintjes. Jij bent er toch ook weer bij dit jaar?

Foodtruck festival (Foto: Foodtruck festival TREK)

Erbens Vechtdaltoer

Erbens Vechtdaltoer is een wielerevenement dat plaatsvindt op zaterdag 25 mei 2019. De routes gaan door het rustgevende gebied waarin je de naamgever Erben Wennemars tijdens zijn trainingsritten kunt tegenkomen: het stroomgebied van de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en het Duitse Uelsen. Dit jaar zijn alle afstanden weer aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen.

Fietsen (Foto: iStock)

Lageveld Festival

Op zaterdag 25 & zondag 26 mei 2019 vindt weer het Lageveld Festival plaats, een festival voor jong en oud en voor iedereen is er wel wat leuks te beleven. Zo kun je genieten van een hapje en drankje op het Foodplein, met een heuse BBQ Challenge. Ben je wat avontuurlijker aangelegd dan moet je zeker een keertje proberen te ‘Suppen’ of wellicht durf jij op een heus Flyboard plaats te nemen. Meevaren op één van de boten van de Wierdense Reddingsbrigade kan ook!

Recreatiegebied Het Lageveld in Wierden (Foto: RTV Oost / Rob Vorkink)

Excursie: Varen door het moeras

Vaar zondag 26 mei 2019 mee in de overdekte rondvaartboot door Nationaal Park Weerribben-Wieden. De boot is een zogenaamde platbodem, waardoor de schipper hem zelfs in de kleine slootjes kan manoeuvreren. Extra kans om van de natuur te genieten dus! Tijdens deze moerasvaartocht vertelt de schipper je over de natuur en cultuur van dit waterrijke gebied. Bij mooi weer kan de boot deels open. Tijd: 13.30 - 14.45 uur

Natuurgebied de Wieden (Foto: RTV Oost)

Indische Koempoelan

Op zondag 26 mei 2019 is er een gezellige Indische Koempoelan in klederdracht met o.a. een minibazaar, dans, muziek, bingo en lekker Indisch eten bij Wijkcentrum de Schelf in Almelo. Het doel is de contacten tussen de Indische Nederlanders in Almelo en omstreken te bevorderen. De Koempoelan is van 14.00 tot 17:30 uur. De zaal is open om 13.00 uur.

