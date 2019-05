Hotel de Keizer in Deventer na ruim honderd jaar weer tot leven gebracht

Nu staat het hotel vlak voor een heropening, die medio juni is gepland. De grootschalige verbouwing bevindt zich in de afrondende fase. Exploitant Jurgen van Workum wil daarbij zoveel mogelijk authentieke, monumentale elementen in het pand behouden.

Plassen in kluis

"De wc-groep maken we bijvoorbeeld in de voormalige kluis van het pand, in de kelder. Die kluis komt uit de tijd dat in dit pand de Rotterdamsche Bank was gevestigd, nadat het hotel de deuren had gesloten."

Van Workum maakte een investeerder enthousiast voor zijn plannen: een zogenoemd boetiek hotel. "Een eigenzinnig hotel dat niet is aangesloten bij een keten. We zijn ook heel erg verbonden aan deze plek, je kunt het niet zomaar ergens anders neerzetten. Het eigenzinnige zit ook in de kamers, met veel rare hoekjes en vormen. En de uitstraling van het historische pand natuurlijk."

Deventer is booming

Met het Huis van Deventer en een Van der Valk in aanbouw is dit het derde hotel in Deventer dat in korte tijd een plek in de stad vindt. "Maar ik denk dat we elkaar versterken", zegt Van Workum. "Deventer is booming, het toerisme zit in de lift, een hele leuke stad. En ik denk dat wij ons onderscheiden van de andere hotels."