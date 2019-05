Expeditie Oost: Bijzondere ontmoetingen vandaag in Buurse

Via de mail zocht Roos een aantal weken geleden contact met Team Expeditie Oost. In de mail vertelde ze trots over haar erf en haar leven in Buurse. Dit wilde ze graag delen en dus nodigde ze Expeditie Oost uit voor een bakje koffie.

Het erf van Roos en Hennie in Buurse (Foto: Esther Rikken)

Voor de dichte deur

"Vanochtend rond elf uur stonden we op de oprit bij Roos, maar jammer genoeg was ze niet thuis. Manlief Hennie wist nergens van en schrok nogal van ons bezoek. Rond de klok van 12.00 uur mochten we terugkomen, dan zou vrouwlief weer thuis zijn", aldus cameraman Arjan Staal.

Roos en Hennie Roerink (Foto: Esther Rikken)

Rondrijden als toerist

Team Expeditie Oost reed, om de tijd te doden, wat rond in de omgeving. "En dat was best prettig want we hebben genoten. Prachtig mooi hier", aldus verslaggever Esther Rikken.

Een zwerm bijen

Ondertussen stuit het team op een enorm bijenvolk. Op Erve Hanebulten in Buurse zoemt het aan alle kanten en treffen we imker Frans ter Huurne. Geen hobby-imker, maar een professional. Eentje die het met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Frans geeft cursussen, workshops en weet alles, maar dan ook echt alles van de bij.

Het bijenvolk van Frans (Foto: Esther Rikken)

De bij zonder mobiel

"Het meest bijzondere wat ik vanmiddag heb gehoord is het verhaal van de straling van bijvoorbeeld mobieltjes. Een groot gevaar voor de wilde bij. Zij hebben ontzettend veel last van de masten, de straling van het 4G-netwerk", aldus Esther.

De honing van erve Hanebulten (Foto: Esther Rikken)

Imkers gezocht

"Gelukkig zijn er veel mensen die zich het lot van de wilde bij aantrekken. De laatste jaren worden de workshops 'Bijenhouden' steeds populairder dus komen er ook steeds meer imkers en dat is goed voor het bestaansrecht van de wilde bij", aldus ter Huurne.

Team Expeditie Oost op visite (Foto: Esther Rikken)

Het beloofde bakkie

En Team Expeditie Oost sluit de dag natuurlijk af bij Roos en Hennie Roerink in Buurse. Met de prullariaverzameling van Roos, een heerlijk bakkie koffie én veel liefde tussen mens en dier.

Liefde tussen Roos en Puck (Foto: Esther Rikken)