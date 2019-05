Programma: Play-offs Heracles en GA Eagles, halve finales Landstede Basketbal

In de meeste sporten zit het seizoen er inmiddels op. Gevoetbald wordt er echter nog wel een tijdje en ook de basketballers in de Dutch Basketball League zijn nog volop bezig. Hieronder een overzicht van het programma van deze week.

Betaald voetbal

Heracles Almelo en PEC Zwolle spelen morgenavond de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Heracles kan na het duel tegen PSV nog derde worden, maar ook nog zakken naar plek acht. Hoe dan ook, de ploeg is al zeker van de play-offs. Die beginnen komende zaterdag. Zwolle speelt bij het al gedegradeerde NAC Breda. Het is een duel om des keizers baard.

Voor Go Ahead Eagles beginnen zondag de play-offs. De Deventer ploeg speelt dan in de halve finales eerst thuis tegen FC Den Bosch en woensdag 22 mei uit. De winnaar gaat naar de finale, waar een ticket voor de eredivisie gepakt kan worden.

HHC Hardenberg speelt nog twee duels in de 2e divisie. Zaterdag gaat het op bezoek bij Rijnsburgse Boys en een week later wordt de competitie afgesloten tegen Spakenburg.

Amateurvoetbal

De weken van de waarheid zijn gaande in het amateurvoetbal, waar nog twee speelronden op het programma staan. In de zaterdaghoofdklasse B strijden Excelsior'31 en Staphorst met Sparta Nijkerk en AZSV om de titel. Onderin degradeerde SVZW afgelopen weekend en DETO moet vol aan de bak om te voorkomen dat het ook degradeert. Berkum is veilig en Genemuiden officieus ook.

Op zondag zette HSC'21 afgelopen zondag ook een grote stap richting lijfsbehoud in de 3e divisie. Zondag gaat het op bezoek bij Westlandia. Quick'20 staat voorlaatste. Het kan directe degradatie nog ontlopen, maar de nacompetitie niet meer. Zondag komt EVV naar Oldenzaal.

In de lagere klassen zijn er momenteel vier Overijsselse clubs met een titel op zak. Op zaterdag ZAC en PH. AJC'96 kan zich daar bij voegen. Op zondag zijn VENO en Hoonhorst kampioen. Acht clubs kunnen zondag mogelijk ook feest vieren. Dat zijn: Dalfsen, Eilermark, Borne, Oranje Zwart, TVO, Diepenveen, La Premiere en Deventer.

Basketbal

Landstede Basketbal speelt deze week duel drie en vier van de best-of-5 in de halve finales van de play-offs. Vanavond komt New Heroes naar Zwolle, donderdag is de vierde wedstrijd in Den Bosch. Als het na die wedstrijden 2-2 staat, is de vijfde en beslissende wedstrijd zaterdag in onze provinciehoofdstad. In de andere halve finale kan Donar vanavond de finale bereiken tegen ZZ Leiden.

Handbal

Borhave moet zich via een promotie-/degradatieduel zien te handhaven in de eredivisie. Volendam, dat de nacompetitie van de 1e divisie won, is daarin de tegenstander. In de best-of-2 is zondag het eerste duel in Volendam, zes dagen later de return in Borne.

