Geruchtencarrousel op volle toeren bij FC Twente: Coolen en John terug naar Enschede?

Hoewel de spelers van FC Twente als enige club in Overijssel al op vakantie zijn, draait de geruchtencarrousel over nieuwe spelers en de nieuwe coach op volle toeren bij de club uit Enschede.

In De Oosttribune van vandaag werd al druk gespeculeerd door Bert van Losser, Tijmen van Wissing en analist Jan van Staa. "Ze willen een ervaren trainer die met jeugd kan werken. Misschien wel Erwin Koeman of Rini Coolen", zegt Van Losser. "Het wordt Paus, die gisteren nog aangaf zelf wel te willen, zéker niet", zegt het panel in het koor op radio. "Ik hoor ook geluiden dat Ted van Leeuwen als technische man de Uruguayaan Garcia-Garcia wil doorschuiven", weet Van Wissing.



Ola John

Van Leeuwen moet naast een nieuwe trainer ook op zoek naar een aantal nieuwe spelers. "Ook op dat vlak houdt Van Leeuwen de kaarten voor de borst. Uit bronnen vang ik wel op dat ze bezig zijn met een Spaanse middenvelder en een mogelijke terugkeer van Ola John, maar hoe serieus dat allemaal is?", vraagt Van Wissing zich af. "Tja, hoe goed is hij nog?", vult Van Losser aan. "Hij heeft zes clubs gehad in de laatste vijf seizoenen, dus wat kan John nog?", spreekt Van Losser zijn twijfels uit over de speler die opgroeide in Nijverdal en in 2012 FC Twente verliet voor Benfica voor een zeer lucratief bedrag van enkele miljoenen.