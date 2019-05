Praat mee: Het leenstelsel moet weer afgeschaft worden

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

Afschaffing leenstelsel

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil vertelde aan Trouw dat zijn partij vindt dat het leenstelsel voor studenten afgeschaft moet worden. GroenLinks werkte in 2015 nog mee aan de vorming van een meerderheid in de Tweede Kamer voor de invoering ervan. Maar maandag bevestigde GroenLinks-leider Jesse Klaver dat de partij er nu inderdaad van af wil.

Renteverhoging

Het vrijgekomen geld van het leenstelsel zou geïnvesteerd worden in het onderwijs, dit gebeurt volgens Klaver onvoldoende. Ook zou de rente laag blijven, maar de Eerste Kamer debatteert later deze maand over een verhoging, voor de 'financiële houdbaarheid van het stelsel'.

Wat vind jij?

Is het een recht om te kunnen studeren en moet de overheid daar geld voor vrijmaken, zoals voorheen met de basisbeurs? Of moeten studenten bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs en moet de student die nu leent zelf het geld later naar draagkracht terugbetalen?

