Caravan op Grote Kerkhof in Deventer trekt aandacht

Tientallen belangstellenden hebben al de weg naar de caravan gevonden om hun wensen en meningen te delen met stadssocioloog Charlotte Schans en antropoloog Renée Rooijmans. "Je merkt meteen dat de betrokkenheid, interesse en nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt in Deventer groot is", merken beide vrouwen op.

Tot laat in avond had het tweetal in de caravan aanloop van Deventenaren.

'Plein is niet echt leeg'

"Dit plein is leeg, maar niet echt leeg. Er lopen veel mensen overheen. En je ziet dat als er iets wordt neergezet, de mensen meteen stil blijven staan." Volgens de twee onderzoekers biedt dat perspectief voor activiteiten op het Grote Kerkhof.

De stadssocioloog en antropoloog onderzoeken in opdracht van de gemeente Deventer wat er mogelijk is met het Grote Kerkhof, dat tot begin dit jaar in gebruik was als parkeerplaats in de binnenstad van Deventer. Sinds 2 januari is het Grote Kerkhof autovrij en worstelt de gemeente met ideeën wat te doen moet de vrijgekomen ruimte.

'Ruimte moet ruimte blijven'

"De ruimte moet vooral ruimte blijven", durven Charlotte Schans en Renée Rooijmans al na één nacht op het Grote kerkhof te concluderen. "Dat is de charme en kracht van het plein."

Ideeën om de ruimte wisselend te benutten kwamen ook al voorbij. "Een ijsbaan in de winter en speelvoorzieningen voor kinderen in de zomer."

Uitbreiding van horeca met terrassen werd opvallend genoeg door voorbijgangers niet genoemd. En een eerder door de gemeenteraad zelf genoemd groot podium voor culturele activiteiten heeft ook geen voorkeur.

Op 2 juli bieden de stadssocioloog en antropoloog hun bevindingen aan wethouder Carlo Verhaar aan.