Actievoerders twaalf uur lang in kooien opgesloten in Zwolle

Twaalf uur lang laten actievoerders zich vandaag opsluiten in een kooien op de Grote Markt in Zwolle. Ze willen op deze manier aandacht vragen voor kinderprostitutie.

In landen als India, China, Thailand, Filipijnen, Brazilië en veel Afrikaanse landen komt gedwongen kinderprostitutie voor. Het gaat bijvoorbeeld om minderjarige meisjes die in kooien vast worden gehouden en worden gedwongen tot seks.

Landelijke actie

De opsluiting is onderdeel van de landelijke actie Lock Me Up - Free a Girl. Eén van de deelnemers is Stadscafé Blij. Om elf uur vanochtend zijn de deelnemers opgesloten in de kooien die buiten op het terras staan. Wethouder Klaas Sloots en dj Hans Stroeve deden de kooien op slot.

Volgens wethouder Sloots is één van de speerpunten van het Zwolse college het aanpakken van mensenhandel. "Dit plan is nu af en sturen we volgende week donderdag naar de gemeenteraad om een stevig signaal af te geven." Onderdeel hiervan is een mensenhandelcoördinator, die de aanpak moet gaan opzetten.

Het Zwolse Songwritersgilde speelt belangeloos muziek tijdens de actie. De deelnemers die zich laten opsluiten vragen sponsoren geld voor hun actie. Het geld is bedoeld voor organisaties die kinderen uit de prostitutie willen halen.