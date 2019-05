Te warm, te koud, te oud; petitie voor nieuwbouw Deventer VMBO-school

Meer dan 1000 keer is een petitie voor nieuwbouw van de Deventer VMBO-school De Marke-Zuid inmiddels ondertekend. De gemeente heeft te weinig geld, maar volgens schoolpersoneel, ouders en leerlingen is nieuwbouw bittere noodzaak.

's Zomers is het op de school vaak veel te warm, 's winters te koud. Teamleider Ruud Teelen van De Marke-Zuid zegt: "Als het te koud wordt zitten leerlingen met handschoenen en jassen aan in de klas. En in de zomer moet alles wat ze aan hebben eigenlijk uit omdat het te warm is. Nieuwbouw is echt een must."

Hogere kosten

Het pand waar het over gaat is gebouwd in 1960, de voormalige Keurkamp. De gemeente had al een duurzaam nieuwbouwplan klaar, maar de overspannen bouwsector heeft tot hogere kosten geleid; 11 miljoen volgens de gemeente. Daarom wil het college van B&W in Deventer pas over een jaar of vijf met de uitvoering beginnen.

Maar directeur Vincent Assink van het Etty Hillesum Lyceum hoopt dat de Deventer gemeenteraad anders beslist. "Ik begrijp dat het moeilijk is, 11 miljoen euro is niet zomaar een bedrag. Maar de gemeente, wij en eigenlijk iedereen in de stad, vinden het belangrijk dat er een nieuwe VMBO-school wordt gebouwd. Ik vertrouw op de wijsheid van de gemeenteraad om hier prioriteit aan te geven."

Andere lokalen

Teamleider Marye Teunis: "De petitie is er op gericht dat alle Deventenaren op ons stemmen om nu tot een nieuw gebouw te komen. Het moderne onderwijs vraagt om andere lokalen en ruimtes, die wij nu niet kunnen bieden."

De petitie wordt morgenavond aan de Deventer gemeenteraad aangeboden. Directeur Assink: "Ik ga er vanuit dat het goed komt."