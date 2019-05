Onderzoek naar massale sterfte kool- en pimpelmeesjes

Of beter, van de middelen waarmee de buxusmot wordt bestreden. Want dat gif komt in de rups en die rups wordt gegeten door de jonge meesjes. Ruim 500 meldingen kreeg het CLM al binnen over gestorven koolmeesjes en pimpelmeesjes, waaronder uit Overijssel.

Corine Boersma uit Kampen meldde acht dode meesjes in haar tuin. Boersma heeft ze bewaard in de vriezer. "We hadden niet gedacht dat er zoveel meldingen zouden komen", zegt Peter Leenderste van CLM.

Hele nesten dood

"Het opmerkelijke is dat juist hele nesten vol dood gaan, we willen graag onderzoek doen naar de oorzaak daarvan." Leenderste is dankbaar dat Corine Boersma de beestjes heeft bewaard, want deze vogeltjes zijn al wat groter en uitstekend geschikt voor onderzoek. "Het zou kunnen dat iemand hier in de buurt fanatiek aan het spuiten is", zegt Corine. "Zeg maar waardoor het komt, wij weten het niet."

Onderzoek

CLM deed eerder al een oproep om dode meesjes in te vriezen voor onderzoek. Vanaf vandaag halen medewerkers die ingevroren beestjes op en de komende maanden wordt onderzoek gedaan. CLM verwacht het onderzoek na de zomer af te ronden.