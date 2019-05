Bruggetjes in Giethoorn krijgen bescherming tegen botsende boten

Alle huiseigenaren die een eigen brug hebben langs het toeristische deel van de grachten in Giethoorn komen in aanmerking voor de botsbescherming. Eén van de manieren is om vlak voor de brugpijlers paaltjes met dwarsbalken te plaatsen.

Uitdaging

De klus klinkt simpeler dan het is: de smalle grachten met lage bruggetjes vormen een grote uitdaging voor de waterwerkers. De bruggen zijn niet bereikbaar vanaf de weg en om een beetje houvast te krijgen in de slappe veengrond moeten de palen wel metersdiep de grond in.

Het werk gebeurt daarom vanaf een drijvend ponton waar een kraantje op staat dat maar net onder de bruggetjes door past. Als er wordt gewerkt, is de gracht geblokkeerd. Om de overlast voor de toeristen en bedrijven te beperken, wordt er alleen gewerkt tussen zes en tien uur 's morgens.

plaatsen van botsbescherming bij bruggen in Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Omleiding

Vanaf deze week tot eind mei is er 's morgens vroeg steeds een deel van de gracht in Giethoorn afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Na vier uur 's middags mag er ook gewerkt worden, maar dan is het nog veel te druk. De aannemer voert daarom alle werkzaamheden uit in de vroege ochtend.

Van de vijfenveertig bruggen die in aanmerking komen voor de extra bescherming, zijn inmiddels twee er voorzien van de aanvaarbeveiliging.