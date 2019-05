Advocaat Ficq over dood Zwolse Anne Marie (46): "Het had niet gehoeven"

Advocaat Bénédicte Ficq stond Anne Marie van Veen uit Zwolle jarenlang bij in de strijd tegen de tabaksfabrikanten. Anne Marie, die op 46-jarige leeftijd is overleden, was longkankerpatiënt nadat ze 24 jaar lang had gerookt.

"Ik ben ervan overtuigd dat er iets in gang is gezet. Anne Marie heeft met haar aangifte tegen de tabaksproducenten bij velen de ogen geopend. De tabaksindustrie is op een geraffineerde manier bezig om de sigaretten steeds verslavender te maken", vertelt Ficq.

De aangifte leidde tot een rechtszaak en een maatschappelijk discussie. Maar tot een vervolging van de rookwarenindustrie kwam het niet. Justitie gaf aan binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheid voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten te zien en daarom geen verder onderzoek te doen.

'Het had niet gehoeven'

De advocate had de laatste tijd veel contact met de Zwolse. "Het ging helemaal niet goed met haar, maar ze bleef vastberaden. Het ging haar niet om geld of roem, ze wilde mensen bewustmaken van de gevolgen van roken. Ze was heel inspirerend."

De uitvaart van Anne Marie is vandaag in besloten kring, Ficq nam al eerder afscheid van haar. "Het is heel wrang om daar zo'n jonge moeder te zien liggen. Het had niet gehoeven. Je kunt wel zeggen dat roken een eigen keuze is, maar 14-jarigen denken niet over de gevolgen na."

De strijd gaat door

De strijd tegen de rookwarenproducenten blijft ondanks het overlijden van de Zwolse doorgaan. "De Stichting Rookpreventie Jeugd blijft het werk voortzetten. Vooral het besef bij jongeren die met roken beginnen is belangrijk. Dat voor elkaar krijgen is het grootste cadeau dat we aan Anne Marie kunnen geven", besluit de advocate.