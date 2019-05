Dé Citroën Visa Chrono wordt klaargestoomd voor Oldtimer Meeting Nijverdal

"We zijn mega trots dat deze rallyauto komende zondag bij ons evenement, de Oltimer Meeting Nijverdal, aanwezig is. Een publiekstrekker is het zeker, daar ben ik van overtuigd. Iedere rallyliefhebber kent deze auto, absoluut", vertelt Ben Bosch uit Nijverdal.

De gebroeders Bosch druk doende met de Oldtimer Meeting Nijverdal (Foto: Esther Rikken)

Fanaten tot en met

Team Expeditie Oost weet inmiddels dat Ben een megaliefhebber is van de rallysport, samen met zijn broer Gerwin Bosch. "Van jongs af aan zijn wij al besmet met de liefde voor oldtimers. Onze opa heeft ons de voorliefde voor de Citroën bijgebracht, tijdens de Hellendoorn rally van 1983. Toen ging het echt mis met ons", grapt Ben Bosch.

Ben en zijn opa (Foto: Ben Bosch)

Delen met publiek

Komende zondag organiseren de broers samen met Bertus Hengstman, Erwin Dijk en de winkeliersvereniging Op Nijverdal voor de elfde keer de Oldtimer Meeting Nijverdal. Rond de 350 klassieke oldtimers zullen dan worden tentoongesteld in het centrum van Nijverdal. "Van 12.00 tot 17.00 uur kan iedereen die geïnteresseerd is, komen kijken én luisteren naar de verhalen rondom de diverse vehicles", aldus Ben.

"De Oldtimer meeting is voor velen een feest der herkenning. Het autootje, de brommer van vroeger, 'Muj es kiek'n weej toch noch wa', hebben vaak de sfeer bij zich die mensen mee terug nemen in de tijd."

Dé Citroën

Ben Bosch is zelf helemaal idolaat van de Citroën Visa Trophée. "Billy Wouters uit België is eigenaar van de belangrijkste Visa van Nederland. Rond de zes jaar heeft hij hem nu in zijn bezit. De restauratie is zo goed als voltooid, maar de excentrieke bestickering ontbreekt. Voor mij een hele eer om dat op detail te organiseren, speciaal voor de Oldtimer Meeting Nijverdal", aldus Bosch.

Dé Citroën Vista Trophée (Foto: Esther Rikken)

Komt allen

Komende zondag staat de, voor de Nederlandse rallysport oh zo belangrijke auto, weer in de gemeente Hellendoorn. Nog specialer is dat het rallyteam van toen ook aanwezig is.

Team Expeditie Oost op visite (Foto: Esther Rikken)