Lokaal Hellendoorn kritisch over communicatie rond komst psychiatrisch zorgcentrum

Lokaal Hellendoorn laakt de gebrekkige informatie richting buurtbewoners over de mogelijke komst van zorgcentrum Oranjeborg op het terrein van Aktief Overijssel. De fractie stelt daarom vragen aan het college van B&W over de gang van zaken.

Het college is in principe akkoord met de komst van een psychiatrisch zorgcentrum in Hancate en was van plan het principeverzoek van Keur & Rumph Vastgoed in april voor te leggen aan de commissie grondgebied. Omwonenden waren op dat moment nog niet geïnformeerd en trokken aan de bel. Daarop is besloten het onderwerp voorlopig van de agenda te halen totdat de omwonenden geïnformeerd zijn.

Fiasco

Vorige week was er een informatieavond waar bijna 200 mensen op af kwamen. De buurt maakt zich ernstige zorgen over veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

"De druk bezochte informatieavond gehouden op 9 mei - georganiseerd door Plaatselijk Belang en de gemeente - was door afwezigheid van de verantwoordelijk zorgwethouder en de ontwikkelaar een fiasco. Relevante vragen konden niet beantwoord worden door het college en Oranjeborg", stelt de grootste oppositiepartij.

Vertrouwen geschaad

De aanwezigen voelden zich dan ook niet serieus genomen. Lokaal Hellendoorn vraagt zich dan ook af waarom de wethouder en Oranjeborg niet aanwezig waren op de informatieavond en hoe ze denken het vertrouwen met de burger te herstellen.

Verder hebben ze vragen over de financiële gevolgen voor de gemeente wanneer het gaat om beschermd wonen en gevolgen op de WMO wanneer cliënten op zichzelf zouden gaan wonen in de gemeente Hellendoorn.