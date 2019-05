Kraantje Pappie treedt op in Hengevelde

Naast Kraantje Pappie maken Kris Kross Amsterdam, Maan, Tony Junior en Davina Michelle het programma compleet. "De top van de Nederlandse hiphop en dance staat op ons grote buitenpodium, maar we hebben ook oudgedienden als Mental Theo en LUV. Erg mooi dat we zo’n line-up kunnen bieden", reageert voorzitter Kasper Put van de Zomerfeesten in Hengevelde. De online kaartverkoop voor de optredens is inmiddels gestart.



Liefde in de lucht

Kraantje Pappie behoort al jaren tot de top van de Nederlandse pop en hiphop. Met zijn unieke sound en vaak grappige raps scoorde hij hits als Waar is Kraan?, Feesttent, Pompen, Lil Craney en Liefde in de lucht. "Hij staat dit jaar op zo’n beetje ieder groot festival in Nederland, maar hij komt ook gewoon op zaterdagavond naar Hengevelde", aldus een enthousiaste Put.

Naast Kraantje Pappie en andere grote namen zet Hengevelde vooral in op de breedte. "We investeren de laatste jaren veel in diverse podia en we merken dat dit goed werkt”, zegt Put. "Ook de aankleding van ons terrein en het bieden van ander vermaak, zoals theater, vinden we belangrijk. Het publiek wil tegenwoordig iets te kiezen hebben, dus dan bieden wij dat."



Ieder podium of ‘weitje’ heeft een eigen thema.