Museum De Waag voegt werk Deventer kunstschilder Breenbergh toe aan collectie

De tekening toont de mythologische figuren Apollo en Daphne uit Ovidius’ Metamorfosen. Het is een veelvuldig afgebeelde passage waarbij de nimf Daphne in een laurierboom verandert, een geliefd onderwerp voor kunstenaars om hun vaardigheden te tonen.

De tekening is vorig jaar via een veiling gekocht met middelen uit de gemeentelijke reserve museumaankopen en het Breenbergh Fonds. Na onderzoek is de tekening nu toegevoegd aan reeds bestaande Breenbergh-museumcollectie.

Goed voorbeeld van werk Breenbergh

Wat de gewassen pentekening bijzonder maakt is dat dit niet als voorbereidende studie voor een schilderij wordt gezien, maar als een op zichzelf staand werk. Dat stelt Breenbergh kenner Marcel Roetshlisberger in zijn artikel ‘New works by Bartholomeus Breenbergh’. Het werk heeft geringe afmetingen (15 x 10 cm), maar is een goed voorbeeld van hoe zorgvuldig Breenbergh zijn composities opbouwde en voorzag van belangrijke beeldelementen.

Bovenaan is de naam van de maker in spiegelbeeld te lezen. Er zijn niet veel gesigneerde tekeningen van Breenbergh meer in omloop en de verschijning ervan was dan ook een interessante kans voor het museum dat bouwt aan een representatieve Breenbergh-collectie.



In totaal zijn er twee olieverfschilderijen en twee tekeningen van de zeventiende-eeuwse Deventer meester in de collectie van De Waag.