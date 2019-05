Sluiting dreigt voor pas geopende vaarverbinding tussen Reevediep en Drontermeer

Deze groepen maakten al eerder bij de Raad bezwaar tegen de vaarverbinding die dwars door beschermd natuurgebied loopt. Over die bezwaren moet de Raad nog beslissen. De provincie Overijssel heeft dit niet afgewacht en op 18 april de vaarverbinding geopend voor recreatieboten. Dat is midden in het broedseizoen, zeggen de vereniging en de werkgroep.

Hoge rietkraag

Ook de natuurvergunning die voor het project Reevediep is verleend, verbiedt verstoring van beschermde vogels zoals de roerdomp en de karekiet. Die vergunning schrijft ook voor dat er tussen de vaarverbinding en het natuurgebied een twee meter hoge rietkraag staat. Die is nu op sommige plaatsen nog niet zo hoog en daarom plaatste de provincie rietschermen.

Volgens de voorzitter van de Raad is het nog maar de vraag of dit kan. "De vergunning spreekt over riet en niet over een rietscherm", constateerde hij. De voorzitter wees verder op de regel dat beschermende maatregelen voor de natuur al moeten zijn gerealiseerd voordat een plan voor een vaarverbinding wordt vastgesteld. Dat is hier niet het geval en volgens de raadsvoorzitter mogelijk in strijd met Europese regels.



'Geen visueel contact'

De advocaat van de betrokken overheden ziet geen probleem met het rietscherm. "Het gaat er om dat de vogels geen visueel contact hebben met het vaarverkeer", zegt hij. De vogels broeden bovendien een stuk verderop.

De Raad doet waarschijnlijk volgende week donderdag al uitspraak in deze spoedzaak.