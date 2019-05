Enschedeër Ruurd van Eck grijpt net naast titel 'advocaat van het jaar'

Ruurd van Eck was zó dichtbij, maar greep net naast de titel 'Magna Charta Lawyer of the Year'. De Enschedeër, van JPR Advocaten in Deventer, hoorde bij de laatste drie genomineerden in de categorie Bestuursrecht.

"Ja, natuurlijk is het jammer als je niet wint", reageert de Enschedeër. "Maar het is niet het einde van de wereld. Uiteindelijk was de uitreiking een gezellige avond met collega's."

Bovendien is het een eer om bij de beste drie te horen, zegt Van Eck. "Het is een publieksprijs. Geen vakbroeders of rechters, maar mijn klanten die stemmen. Ik ben er eigenlijk wel heel trots op."

vuurwerkramp

In het bestuursrecht gaat het om geschillen tussen overheid en burgers. Van Eck procedeerde bijvoorbeeld tegen gemeentes voor slachtoffers van het Monstertruck-ongeval in Haaksbergen en de vuurwerkramp in Enschede.

"De zaak in Enschede won ik niet. Dat is nog steeds enorm frustrerend. De overheid heeft daar zoveel fouten gemaakt. Daar mag je niet mee wegkomen."

Toch halen de meeste zaken van Van Eck de media niet. Zo heeft hij veel klanten in de veevoeder industrie, waar hij inmiddels alles van af weet. "Ik kan een rondleiding geven in een veevoerfabriek. Ik heb zoveel milieuvergunningen geregeld dat ik precies weet wat daar allemaal gebeurt."



Een biertje en mooi weer

Nu wacht hem een lange reis terug vanuit het Gelderse Waardenburg, waar de uitreiking was. "Het is twee uur rijden naar Enschede. Maar thuis wacht een koud biertje op me", zegt hij lachend. "En morgen wordt het mooi weer, dus wat wil je nog meer?"