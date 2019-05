Beveiliger voorkomt overval in Deventer, OM eist jaar celstraf tegen Slowaak

Dankzij alert optreden van een beveiliger op de Bokkingshang in Deventer kon begin dit jaar waarschijnlijk een overval op een casino worden voorkomen. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de rechtszaak tegen een 36-jarige Slowaak voor de rechtbank in Zwolle. Tegen de man is een celstraf van 1 jaar geëist.

De beveiliger zocht in de nacht van 6 op 7 januari contact met de politie omdat hij het gedrag van de Slowaak verdacht vond. In de auto van de man vond de politie vuurwapens, bivakmutsen, handboeien, messen, latex handschoenen en een blauw zwaailicht. Op een telefoon werden meerdere adressen van casino's gevonden. Volgens de officier van justitie waren de spullen bedoeld om te gebruiken bij een overval.

De verdachte ontkent en zegt dat hij naar Nederland kwam om werk te zoeken. Hij belandde in Deventer nadat hij een vriend had afgezet bij een camping. Omdat hij geen geld had voor een overnachting besloot hij op zoek te gaan naar een casino, waar hij al koffie drinkend de nacht kon doorkomen.

Vuurwapen als bescherming tegen afpersing

Hij vertelde dat hij als succesvol ondernemer in eigen land in de greep was geraakt van een criminele bende. Omdat die hem probeerde af te persen had hij een vuurwapen gekocht. Aan een vergunning was hij nog niet toegekomen.



De man beweert dat hij de bivakmutsen gebruikte als hij met zijn vrouw in de kou hout ging hakken, werden de handboeien gebruikt bij seksspelletjes met zijn vriendin en was een van de messen en een luchtdrukwapen een cadeau voor een vriend. Het zwaailicht had hij gevonden op een parkeerplaats. "Deze hele procedure is absurd, ik ben slachtoffer van een criminele organisatie en nu ben ik verdacht van iets waarvan ik denk, hoe kan dat? Het gaat om spullen die je gewoon in een speelgoedwinkel kunt kopen", aldus de Slowaak.

Verhaal rammelt

Het verhaal van de man rammelt aan alle kanten , aldus de officier van justitie. "De man beweert dat hij in Nederland kwam werken, maar reed in een Slowaakse huurauto die hij op 7 januari weer moest inleveren. Hij had niet eens spullen bij zich om langer hier te blijven."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Tot dat moment blijft de man in ieder geval vastzitten. Een verzoek van zijn advocaat om het voorarrest op te heffen is door de rechter afgewezen.