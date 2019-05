Forensisch experts doen extra onderzoek naar viervoudige moord Enschede

Geschreven door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het onderzoek wordt gedaan om goed te kunnen reconstrueren wat er die dag in het pand is gebeurd. Zo wordt er een zogenoemd schotbanen-onderzoek verricht en is er extra inspectie van de bloedspat-patronen. De forensisch experts hopen in kaart te krijgen waar de schutters moeten hebben gestaan en wie welke wapens heeft gebruikt.

Verbroken zegels

Kort na de moordpartij is er veelvuldig onderzoek gedaan door een groot rechercheteam. Op het onderzoek naar de vuurwerkramp na, is dit het grootste onderzoek ooit in Oost-Nederland. Sinds de hekken rondom het moordpand weg zijn, is de politie nog maar mondjesmaat in het gebouw geweest. De deurpost toont maar enkele verbroken zegels. Met het onderzoek van vandaag hoopt de politie beter licht te krijgen op de situatie in het pand die fatale dag.

De deurpost vertoont enkele verbroken zegels. (Foto: RTV Oost - Tom Meerbeek)

Waslijst aan bewijzen

Voor het uitvoeren van de viervoudige moord zijn er drie verdachten. Volgens het opsporingsapparaat is een Hengelose vader met zijn twee zoons verantwoordelijk voor de moordpartij. Er is een hele waslijst aan bewijsmiddelen. Zo was er DNA van de oudste zoon op één van de hulzen te vinden en zat er bloed van één van de slachtoffers in de auto van de verdachten.

Ook zijn ze op verschillende momenten rondom het moordtijdstip gezien en gefilmd in de buurt de growshop. Daarnaast zijn er schoenafdrukken in bloed gevonden. Die afdrukken passen volgens justitie naadloos bij de schoenen van de twee verdachte zoons.

Waarschijnlijk is het aanvullend onderzoek van de politie in september afgerond. Mogelijk komt er ook een schouw op de moordlocatie met de rechters, justitie en advocaten. Eind volgende week gaat de rechtszaak verder. Wanneer het eindproces dient, is nog niet bekend.

Serie

RTV Oost publiceert de komende tijd een serie verhalen over de viervoudige moord in aanloop naar de nieuwe rechtszaak. Zo berichtte de omroep onlangs al dat de verdachten kort na de moord schulden hebben afgelost bij hun woningcorporatie en dat een leverancier van de growshop op een haar na aan de dood is ontsnapt. Donderdag geven verslaggevers Jan Colijn en Tom Meerbeek u een kijkje in het moordpand.