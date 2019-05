Brouwer op doel bij Heracles, Rossmann en Osman twijfelgevallen

Michael Brouwer staat morgen onder de lat in het Philips Stadion als Heracles Almelo het reguliere seizoen in de eredivisie afsluit bij PSV. Hij krijgt van trainer Frank Wormuth de kans om zich te laten zien.

De oefenmeester weet nog niet of hij een beroep kan doen op Maximilian Rossmann en Mo Osman. De Duitster heeft last van zijn voet, Osman heeft een lichte spierblessure.

Opstelling nog niet bekend

"De wedstrijdselectie komt overeen met afgelopen weekend, maar over de opstelling kunnen we nog niets zeggen", aldus Wormuth op het digitale thuis van de club. "We kunnen de opstelling morgen in het hotel ook pas aan de groep bekend maken."

Belangrijke wedstrijd

De Almeloërs zijn al zeker van de play-offs, maar nog niet van de eindrangschikking. Het kan nog vijfde worden, maar ook achtste. "Het is een belangrijke wedstrijd voor de club. Niet zozeer voor de play-offs, want of we nu Utrecht, Vitesse, Groningen of Willem II treffen: het zijn allemaal goede ploegen. We zijn nog in een strijd verwikkeld met ADO Den Haag in de ranglijst voor de televisiegelden. Het is dus niet alleen een wedstrijd, maar ook business. Bovendien kunnen de spelers die morgen in actie komen zich ook laten zien voor het komende seizoen", zegt de trainer.

Wie bedenkt zoiets?

Wormuth maakt zich daarnaast ook boos over de manier waarop de KNVB met de kaarten omgaat: "Wij hebben met Dario van den Buijs en Tim Breukers twee spelers op scherp staan. Als zij dus morgen geel krijgen dan zijn ze de eerste competitiewedstrijd van het volgende seizoen geschorst. Wie bedenkt zoiets? Op basis van één gele kaart teveel zou zo’n speler dan de voorbereiding meedraaien, maar hij mag de eerste wedstrijd niet spelen. Voor een gele kaart teveel is dat teveel straf. Nog zoiets: de regel dat gele kaarten opgelopen in de laatste twee speelrondes, en waar geen schorsing voor volgt, meegaan naar volgend seizoen…. Heel vreemd allemaal."

RTV Oost

De wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo begint morgen, net als alle andere in de laatste speelronde, om 19.30 uur en is te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.