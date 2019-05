Ongrijpbare wallaby na weken rondhoppen alsnog in Haaksbergen gevangen

Hij hopte zeer waarschijnlijk in de omgeving van Winterswijk, Doetinchem, Enschede en Haaksbergen, maar telkens konden de medewerkers van de Dierenambulance Enschede-Haaksbergen de avontuurlijke wallaby niet vangen. Gisteren is het eindelijk gelukt om het dier in een tuin in Haaksbergen te vangen.

Telkens wist de wallaby de dans te ontspringen, maar gisteren dus niet. Een vrouw uit Haaksbergen belde de dierenambulance om te melden dat het dier in haar tuin zat. Pas toen zij de medewerkers wist te overtuigen dat het beest benaderbaar was, besloten de ambulancemedewerkers een kijkje te komen nemen.

Raak geschoten

De dierenambulance was al te vaak tevergeefs uitgerukt voor, zeer waarschijnlijk, steeds hetzelfde buideldier. "Ik kan me niet voorstellen dat er drie wallaby's vrij door de regio springen", zegt Dik Nagtegaal van de dierenambulance.

"We hebben ook een dierenarts ingeschakeld die gespecialiseerd is in verdovingspijltjes", vertelt hij. De dierenarts schoot in één keer raak en de wallaby kon zo stressvrij naar de dierenopvang in Enschede worden gebracht.

Onderweg naar geschikte opvang

"We hebben eerst de nacht afgewacht, maar het lijkt goed te gaan met het dier. Hij eet en drinkt goed", aldus Nagtegaal over de wallaby zonder naam. "Om binding te voorkomen, hebben we hem nog geen naam gegeven."

De opvang in Enschede is geschikt voor honden en katten, maar niet voor wallaby's. "Daarom gaat ie vandaag naar Stichting Aap, daar kan hem wel de geschikte opvang worden geboden. Het is afwachten hoe het na die reis met hem gaan."

Wie is de eigenaar?

Het beest heeft wekenlang rondgehopt, maar een eigenaar heeft zich nog niet gemeld. "Als de eigenaar zich alsnog meldt, zullen we zorgen dat die met de juiste persoon in contact komt", besluit Nagtegaal.