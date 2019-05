PVV zoekt steun bij de coalitie voor debat over integriteit Van Hijum

In de aanloop naar Statenvergadering van vanavond hebben de partijen GroenLinks, Forum voor Democratie, SP, D66 en 50plus aan de PVV-fractie laten weten dat ze de het voorstel zullen steunen.

Vriendjespolitiek

Aanleiding voor het integriteitsdebat is de lening van 7,5 miljoen euro aan het bedrijf Lithium Werks. Vanaf het begin had de PVV-fractie het gevoel dat er iets niet in de haak was en dat de lening op basis van vriendjespolitiek tot stand zou zijn gekomen. De tientallen mails en appjes die de provincie Overijssel eerder deze week vrijgaf, onderschrijven dat vermoeden.

"We hebben vanaf het begin van dit proces al vragen gesteld bij de zorgvuldigheid omdat het met zo’n enorme snelheid ging," zegt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer. "Uit de stukken blijkt bijvoorbeeld dat het eerste contact over de plannen in augustus plaatsvond en dat de lening, informeel, in september al rond was. En dat zonder een gedegen bedrijfsplan."

Reactie PVV-Statenlid Erik Veltmeijer

Integriteit

Volgens Veltmeijer was gedeputeerde Eddy van Hijum tijdens de stemming in september op hoogte van het ontbreken van een bedrijfsplan van Lithium Werks. "Hoewel er door investeringsmaatschappij OostNL en Gedeputeerde Staten is gezegd dat er een businessplan aanwezig was, hebben wij daar altijd over getwijfeld en ook bij de vrijgegeven stukken is het niet aanwezig. Van Hijum heeft bewust gelogen en dat is een doodzonde in de politiek."