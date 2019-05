Politie Hengelo doet onderzoek naar video waarin agent tegen autoruit trapt

De politie doet onderzoek naar een trappende agent in Hengelo. In een video, die gisteravond op Dumpert verscheen, is te zien hoe een onopvallend geklede agent twee keer tegen een autoraam trapt.

Inzittenden van een auto worden door de agenten, die geen uniform dragen, gevraagd om zich te legitimeren. Als de twee mannen dat weigeren, lijkt één van de agenten de zijruit van de auto te willen intrappen. Een van de twee inzittenden heeft de situatie vanuit de auto gefilmd.

'Erg geschrokken'

"De teamleiding heeft het filmpje ook gezien en is geschrokken van de beelden. Maar we realiseren ons ook heel goed dat zo’n filmpje maar een deel van het verhaal laat zien. Daarom onderzoeken we wat hier is gebeurd, zodat we objectief een standpunt kunnen innemen of het gebruik van geweld in deze situatie passend was", zegt de politie in een reactie op Facebook.

Daarnaast laat de politie weten dat de auto met de twee inzittenden de aandacht van agenten trok. Daarom vroegen zij om de legitimatiebewijzen van de mannen.