Klusjesman SE Fireworks overleden, welk geheim neemt hij mee in zijn graf?

Hennie Kloppenborg, de klusjesman van de ontplofte vuurwerkopslagplaats SE Fireworks, is overleden. Hij is 76 jaar geworden. Kloppenborg overleed op 11 mei in zijn woonplaats Enschede.

De oorzaak van de vuurwerkramp is bijna twintig jaar na dato nog steeds niet bekend. Wie is verantwoordelijk voor het eerste vlammetje? Die vraag is nog steeds onbeantwoord.

Onder de mensen die onderzoek hebben gedaan naar de vuurwerkramp is een aantal dat denkt Kloppenborg informatie heeft achtergehouden. Dat hij een groot geheim mee heeft genomen in zijn graf. Van Kloppenborg is namelijk zeker dat hij voorafgaande aan de explosies op het terrein van SE Fireworks is geweest. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat de klusjesman meer weet dan wat hij in alle verhoren aan de politie heeft vertelt.

"Nooit reactie gehad"

Rudi Bakker, de voormalig directeur van SE Fireworks, zegt op het bericht dat Kloppenborg is overleden: "Ik heb het altijd moeilijk gevonden dat hij nooit heeft gesproken, dat hij ons nooit heeft benaderd. Hij reageerde nooit op verzoeken om openheid te geven over de activiteiten op het terrein van SE Fireworks vlak voor de ramp."

"Geen groot geheim"

Oud-rechercheur Jan Paalman gelooft er helemaal niets van dat Kloppenburg een groot geheim heeft meegenomen in zijn graf. "Het is heel simpel, wat er zich voor de ramp op het terrein van SE Fireworks heeft afgespeeld kon opgelost worden maar het mocht niet. We hebben Kloppenborg enkele maanden na 13 mei op een zaterdag gehoord en 'beladen' naar huis gestuurd."

Het onderzoeksteam voorzag Kloppenburg destijds van zoveel informatie, dat men ervan uitging dat hij in zijn omgeving zijn mond voorbij zou praten. Kloppenborg werd getapt en afgeluisterd. "Maar de opnames zijn er niet", vertelt Paalman. "En dat is van hogerhand besloten. Want André de Vries kwam toen in beeld en daar werden alle pijlen op gericht. Dat er medewerkers, onder wie Kloppenborg, op het terrein zijn geweest, staat eigenlijk wel vast. Maar wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk."

"Hij weet meer"

Voormalig RTV Oost verslaggever Rob Vorkink riep een maand voor hij overleed Kloppenborg in een online artikel op om de waarheid te vertellen. "Na bijna twee decennia, snakt de samenleving, met name in Enschede en omgeving, nog steeds naar de waarheid over de vuurwerkramp. Is het eerste vlammetje ontstaan door een bedrijfsongeval of brandstichting? Gisteren deed ik al een oproep aan klusjesman Hennie Kloppenborg. 'Kom met de waarheid', schreef ik. Ik ben ervan overtuigd dat hij meer weet. Hij is namelijk de enige van wie zeker is dat hij voorafgaande aan de eerste brand op het terrein van SE Fireworks is geweest. Wat heeft hij gezien? Wat was zijn rol? Waarom loog hij daarover tegenover de politie? Wat houdt hij achter?"