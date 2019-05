Ondernemers in Vroomshoop hopen op koopzondagen

Na een proefkoopzondag afgelopen december in Vroomshoop, hield de gemeente een enquête onder een kleine 4300 inwoners. Daaruit bleek dat de inwoners van de vijf kernen tegenover elkaar staan als het gaat om de invoering van koopzondagen.

Het grootste verschil zit tussen Vroomshoop en Vriezenveen. In Vroomshoop is 64% vóór een koopzondag, in Vriezenveen is slechts 23% vóór en maar liefst 70% tegen. Wethouder Bart-Jan Harmsen wil recht doen aan de enquête. "Als je er niets mee doet, heeft het geen nut om een enquête te houden", zegt Harmsen.

Videoreportage koopzondagen gemeente Twenterand:

Erg druk

De ondernemersvereniging in Vroomshoop heeft de koopzondag als heel positief ervaren. "Wij hebben erg veel goede reacties ontvangen. Ondanks dat het regende was heel druk in de winkels. Binnen onze vereniging zetten wij in op vier tot zes koopzondagen per jaar. Daar gaan we ons hard voor maken bij de gemeente Twenterand", zegt interim voorzitter Dennis Jongeneel.

Wethouder Harmsen wil nu de uitslag van de enquête vertalen naar een voorstel aan het college. Dat zal er op neer komen dat er voor iedere kern een apart beleid gevoerd kan worden. De uiteindelijke keus zal de gemeenteraad moeten maken.

Geloofsovertuiging

"Er is in het coalitieakkoord afgesproken dat de koopzondag een vrije kwestie blijft. Een raadslid dat uit geloofsovertuiging niet voor een koopzondag wil stemmen willen wij niet dwingen dat te doen", zegt Harmsen.

Koopzondagen in Twenterand