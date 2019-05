Landstede Basketbal wint derde play-offduel en heeft nog één zege nodig voor finale

Landstede Basketbal heeft voor het eerst een voorsprong te pakken in de halve finales van de play-offs (best-of-5). De ploeg kwam vanavond in eigen huis op 2-1 tegen New Heroes.

Na een kwart had Landstede een voorsprong van drie punten: 17-14. Bij rust was het verschil verdwenen: 34-34. Na het derde kwart was er opnieuw een kleine voorsprong voor de thuisploeg: 65-61. Uiteindelijk werd er met acht punten verschil gewonnen: 76-68.

Donderdag beslissing?

Door de zege heeft de Zwolse ploeg nog één overwinning nodig voor een finaleplek. Die kan het donderdag binnenslepen in Den Bosch. Als die wedstrijd wordt verloren, is zaterdagavond de vijfde en beslissende in onze provinciehoofdstad.

Donar of Leiden

In de andere halve finale viel vanavond de beslissing al. Donar won daar ook de derde wedstrijd van ZZ Leiden, dat bijna het hele seizoen de beste was in de reguliere competitie, en plaatste zich daarmee voor de eindstrijd. Die gaat over een best-of-7.