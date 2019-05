Praat mee: Duncan Laurence gaat het Songfestival winnen

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Na weken van voorpret en enthousiaste bookmakers is het nu eindelijk begonnen: het Eurovisie Songfestival. Met donderdag, in de tweede halve finale, de Nederlandse troef (en dé favoriet van de eerdergenoemde bookmakers) Duncan Laurence.



Aanvankelijk kon de deelname van de relatief onbekende muzikant op weinig instemming rekenen, maar inmiddels zijn die zorgen weg en is ons land klaar voor eindelijk weer een Nederlandse winnaar. Want dat is sinds Teach-In uit Enschede in 1975 niet meer gelukt.



Onze eigen Marga Bult (die zelf overigens een knappe vijfde plek scoorde in 1987) heeft er in elk geval alle vertrouwen in. En hoe zit dat met jou? Laat het weten door te stemmen en te reageren. Dat kan hier, op Facebook en door een audioberichtje in te spreken via WhatsApp op 06 - 570 33 333. Wie weet hoor je jezelf terug op de radio!

