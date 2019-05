Overijssel claimt meeste autobranden

Dat in Overijssel veel autobranden zijn, is bekend. In januari werd al gemeld dat het aantal autobranden in 2018 flink hoger was dan een jaar eerder. Dat beeld wordt nu bevestigd door het aantal claims dat is ingediend voor autobranden: in 2018 was dat één per 2900 Overijsselaars, een totaal van 397. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.